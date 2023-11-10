Бывший игрок НФЛ признан виновным в домашнем насилии

Бывший линейный нападения НФЛ Чед Уилер был признан виновным в двух случаях домашнего насилия. Инцидент произошел в 2021 году.

Уилер был арестован в январе 2021-го, когда выступал за «Сиэтл Сихокс». По словам потерпевшей, его бывшей девушки, футболист задушил ее до потери сознания. Когда девушка пришла в себя, Уилер выразил удивление, что она осталась в живых.

Также у потерпевшей были зафиксированы перелом плечевой кости и вывих локтя.

Уилеру диагностировали биполярное расстройство. Произошедший инцидент он связал с маниакальным приступом.

Теперь бывшему футболисту грозит тюремное заключение сроком от 5 лет.

Уилер не был выбран на драфте НФЛ и присоединился к «Нью-Йорк Джайентс» перед сезоном–2017. После двух лет в составе нью-йоркского клуба он перешел в «Сиэтл».

«Сихокс» расторгли контракт с футболистом сразу после ареста.