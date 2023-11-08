«Даллас» подписал ресивера, не игравшего в НФЛ 5 лет
«Даллас Каубойс» подписали в тренировочный состав принимающего Мартевиса Брайанта.
Последний раз Брайант выступал в НФЛ в 2018 году. За 44 игры в составах «Питтсбург Стилерс» и «Окленд Рейдерс» ресивер совершил 145 приемов мяча на 2,183 ярда с 17 тачдаунами.
Игрок неоднократно подвергался дисквалификации за употребление запрещенных веществ. На минувшей неделе он был восстановлен в правах в НФЛ.
В этом году 32-летний Брайант выступал в весенней лиге XFL в составе «Вегас Вайперс».
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