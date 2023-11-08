«ЛА Рэмс» подписали контракт с квотербеком Карсоном Венцом

Теги НФЛ Лос-Анджелес Рэмс Карсон Венц Американский футбол

Свободный агент Карсон Венц подписал контракт с «Лос-Анджелес Рэмс».

Стартовый квотербек «Рэмс» Мэттью Стэффорд пропустил предыдущий матч из-за повреждения большого пальца руки.

Дублер Бретт Рипен реализовал 46.4% передач на 130 ярдов с перехватом. Вчера вечером он был отчислен.

Венц был выбран «Филадельфией» на драфте 2016 года. В сезоне–2017 квотербек претендовал на награду MVP, но незадолго до окончания регулярного сезона получил травму. «Иглс» выиграли Супербоул с его дублером Ником Фолсом в составе.

Сезон–2020 стал статистически худшим в карьере Венца. «Иглс» обменяли игрока в «Индианаполис», где он провел один сезон.

В прошлом сезоне Венц выступал за «Вашингтон» и был отчислен по окончании сезона.

Сейчас у «Рэмс» неделя отдыха.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий