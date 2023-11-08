«ЛА Рэмс» подписали контракт с квотербеком Карсоном Венцом

Свободный агент Карсон Венц подписал контракт с «Лос-Анджелес Рэмс».

Стартовый квотербек «Рэмс» Мэттью Стэффорд пропустил предыдущий матч из-за повреждения большого пальца руки.

Дублер Бретт Рипен реализовал 46.4% передач на 130 ярдов с перехватом. Вчера вечером он был отчислен.

Венц был выбран «Филадельфией» на драфте 2016 года. В сезоне–2017 квотербек претендовал на награду MVP, но незадолго до окончания регулярного сезона получил травму. «Иглс» выиграли Супербоул с его дублером Ником Фолсом в составе.

Сезон–2020 стал статистически худшим в карьере Венца. «Иглс» обменяли игрока в «Индианаполис», где он провел один сезон.

В прошлом сезоне Венц выступал за «Вашингтон» и был отчислен по окончании сезона.

Сейчас у «Рэмс» неделя отдыха.