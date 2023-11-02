НФЛ. 9-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Теннесси», «Балтимор» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
С 3 по 7 ноября пройдут матчи 9-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
9-я неделя
3 ноября
Питтсбург – Теннесси – 3.15
5 ноября
Канзас-Сити – Майами – 17.30
Атланта – Миннесота – 21.00
Балтимор – Сиэтл – 21.00
Грин-Бэй – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00
Кливленд – Аризона – 21.00
Нью-Ингленд – Вашингтон – 21.00
Нью-Орлеан – Чикаго – 21.00
Хьюстон – Тампа-Бэй – 21.00
6 ноября
Каролина – Индианаполис – 0.05
Лас-Вегас – Нью-Йорк Джайентс – 0.25
Филадельфия – Даллас – 0.25
Цинциннати – Баффало – 4.20
7 ноября
Нью-Йорк Джетс – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит
Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры
Начинаем тур с Питтсбургом.
Если не выигрываем, то предлагаю слив и пик повыше.
Трубиски вроде неплохим квотером был в Чикаго. Может, воспрянет?..
Канзас — Майами.
Махомчик — Туа.
И не забывайте, пацаны, за океаном стрелки переводят в субботу ночью, так что теперь каждое воскресенье в 21:00, а не 20:00.