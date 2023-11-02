НФЛ. 9-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Теннесси», «Балтимор» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Теннесси Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 3 по 7 ноября пройдут матчи 9-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

9-я неделя

3 ноября

ПиттсбургТеннесси – 3.15

5 ноября

Канзас-СитиМайами – 17.30

АтлантаМиннесота – 21.00

БалтиморСиэтл – 21.00

Грин-БэйЛос-Анджелес Рэмс – 21.00

КливлендАризона – 21.00

Нью-ИнглендВашингтон – 21.00

Нью-ОрлеанЧикаго – 21.00

ХьюстонТампа-Бэй – 21.00

6 ноября

КаролинаИндианаполис – 0.05

Лас-ВегасНью-Йорк Джайентс – 0.25

ФиладельфияДаллас – 0.25

ЦинциннатиБаффало – 4.20

7 ноября

Нью-Йорк ДжетсЛос-Анджелес Чарджерс – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит

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2 комментария

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vzi
И снова здравствуйте!
Начинаем тур с Питтсбургом.
Если не выигрываем, то предлагаю слив и пик повыше.
Трубиски вроде неплохим квотером был в Чикаго. Может, воспрянет?..
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vzi
Самый сок во Франкфурте.
Канзас — Майами.
Махомчик — Туа.

И не забывайте, пацаны, за океаном стрелки переводят в субботу ночью, так что теперь каждое воскресенье в 21:00, а не 20:00.
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