Раннинбек «Хьюстона» забил филд-гол после того, как кикер покинул поле из-за травмы

Раннинбек «Хьюстон Тексанс» Даре Огунбовале забил 29-ярдовый филд-гол в четвертой четверти матча с «Тампа-Бэй Бакканирс».

Кикер «Тексанс» Каими Фейрберн покинул поле из-за травмы, после чего нападение команды после тачдаунов каждый раз разыгрывало двухочковую реализацию.

Начальные удары стал исполнять номинальный раннинбек Огунбовале. В заключительной четверти тренерский штаб доверил ему пробить филд-гол.

Огунбовале — первый с 2004 года игрок, предпринявший попытку филд-гола, не будучи при этом кикером или пантером. 19 лет назад набрать 3 очка попытался ресивер «Майами Долфинс» Уэс Уэлкер.

Огунбовале — сын эмигрантов из Нигерии. Он играл в обычный футбол в школе и колледже.