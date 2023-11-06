Си Джей Страуд установил рекорд по пасовым ярдам для квотербеков-новичков за один матч

Квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд в матче против «Тампа-Бэй Бакканирс» набрал 470 пасовых ярдов.

Тем самым Страуд побил рекорд Эндрю Лака по числу пасовых ярдов за матч для квотербеков-новичков. Бывший игрок «Индианаполис Колтс» в 2012 году набрал 433 ярда в игре против «Майами Долфинс».

Полная статистика Страуда в матче против «Бакканирс»: 30 точных передач, 470 пасовых ярдов, 5 пасовых тачдаунов, 0 перехватов.

Пятый и победный пасовый тачдаун новичок отдал за 10 секунд до конца основного времени.

Страуд также стал самым молодым квотербеком (22 года, 33 дня), которому удалось за одну игру набрать 5 пасовых тачдаунов и 400 ярдов. Ранее это достижение принадлежало Мэттью Стэффорду.

«Тексанс» победили «Бакканирс» со счетом 39–37 и улучшили свой результат до 4–4.