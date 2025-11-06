Защитник «Далласа» Маршон Ниленд скончался в возрасте 24 лет

«Даллас Каубойс» сообщили о смерти ди-энда Маршона Ниленда.

«С глубокой скорбью «Даллас Каубойс» сообщают, что Маршон Ниленд трагически ушел из жизни сегодня утром. Маршон был любимым товарищем по команде и членом нашей организации. Наши мысли и молитвы с его девушкой Каталиной и семьей», – говорится в заявлении клуба.

Подробности обстоятельств смерти не разглашаются.

Ниленд был выбран «Далласом» во втором раунде драфта-2024 под общим 56-м номером. В матче против «Аризона Кардиналс» в понедельник он оформил первый тачдаун в карьере, накрыв мяч в зачетной зоне соперника после заблокированного панта.

В этом сезоне он пропустил два матча из-за травмы, набрав 15 захватов, один сэк, два захвата в минус и шесть давлений на квотербека. В дебютном сезоне Ниленд пропустил шесть игр из-за травмы колена и сделал 17 захватов, два захвата в минус, 13 давлений, сбитую передачу и подобранный фамбл.

Ниленд стал вторым игроком «Каубойс», умершим в течение сезона за последние годы. В 2012 году лайнбекер Джерри Браун погиб в автокатастрофе, за рулем находился его одноклубник Джош Брент.