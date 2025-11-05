3

«Нам дали второй шанс». Том Брэди признался, что клонировал свою собаку

Том Брэди признался, что клонировал свою собаку.

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди признался, что клонировал свою собаку.

Сейчас у Брэди живет помесь питбуля Джуни. Спортсмен рассказал, что она – клон его прошлой собаки Луа.

Два года назад спортсмен инвестировал в компанию Colossal Biosciences, которая занимается клонированием домашних питомцев. Брэди взял образец крови у Луа, которая к тому моменту уже была старой, а после смерти собаки Colossal Biosciences вывела ее клон.

«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи перед ее смертью.

Компания дала моей семье второй шанс, клонировав нашу любимую собаку. Я рад тому, как технологии Colossal и Viagen могут помочь семьям, потерявшим своих любимых питомцев, и одновременно спасти исчезающие виды», – рассказал Брэди.

Недавно Colossal Biosciences объявила о покупке Viagen – компании, которая успешно клонировала собак Барбары Стрейзанд и Пэрис Хилтон.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: People
logoТом Брэди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
1 ноября, 19:34
Новак Джокович: «Я не завершаю карьеру. Извините, что расстраиваю»
16 октября, 18:14
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
7 октября, 06:44
Главные новости
Главный тренер «Кливленда» отказался от назначения комбинаций в нападении в пользу координатора
вчера, 20:00
НФЛ дисквалифицировала Фрэнки Луву на один матч за нелегальные захваты
вчера, 18:56
«Вашингтон» потерял из-за травм Дэниелса, Лэттимора и Маккэффри
вчера, 17:51
«Балтимор» обменял из «Теннесси» защитника Дремонта Джонса
вчера, 16:47
«Филадельфия» приобрела эдж-рашера Джейлена Филлипса у «Майами»
вчера, 15:42
НФЛ. 9-я неделя. «Даллас» сыграл с «Аризоной», «Джайентс» встретились с «Сан-Франциско» и другие результаты
вчера, 05:54
НФЛ. 8-я неделя. «Канзас-Сити» встретился с «Вашингтоном», «Питтсбург» – с «Грин-Бэй», другие результаты
28 октября, 06:10
НФЛ. 7-я неделя. «Детройт» сыграл с «Тампа-Бэй», «Сиэтл» встретился с «Хьюстоном», другие результаты
21 октября, 06:04
Бывший игрок «Джетс» Ник Мэнголд обратился к фанатам в соцсетях в поисках донора почки
16 октября, 13:56
НФЛ. 6-я неделя. «Атланта» сыграла с «Баффало», «Вашингтон» против «Чикаго» и другие результаты
14 октября, 05:45
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
22 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01