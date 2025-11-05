«Нам дали второй шанс». Том Брэди признался, что клонировал свою собаку

Том Брэди признался, что клонировал свою собаку.

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди признался, что клонировал свою собаку.

Сейчас у Брэди живет помесь питбуля Джуни. Спортсмен рассказал, что она – клон его прошлой собаки Луа.

Два года назад спортсмен инвестировал в компанию Colossal Biosciences, которая занимается клонированием домашних питомцев. Брэди взял образец крови у Луа, которая к тому моменту уже была старой, а после смерти собаки Colossal Biosciences вывела ее клон.

«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи перед ее смертью.

Компания дала моей семье второй шанс, клонировав нашу любимую собаку. Я рад тому, как технологии Colossal и Viagen могут помочь семьям, потерявшим своих любимых питомцев, и одновременно спасти исчезающие виды», – рассказал Брэди.

Недавно Colossal Biosciences объявила о покупке Viagen – компании, которая успешно клонировала собак Барбары Стрейзанд и Пэрис Хилтон.