НФЛ. 11-я неделя. «Нью-Ингленд» сыграет с «Джетс», «Майами» против «Вашингтона» и другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
11-я неделя
14 ноября
Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 4.15
16 ноября
Джэксонвилл – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Грин-Бэй – 21.00
Питтсбург – Цинциннати – 21.00
17 ноября
Аризона – Сан-Франциско – 0.05
Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 0.05
Денвер – Канзас-Сити – 0.05
Филадельфия – Детройт – 4.20
18 ноября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 8–2 (+73)
Баффало 6–3 (+51)
Майами 3–7 (–46)
Нью-Йорк Джетс 2–7(–46)
Север АФК
Питтсбург 5–4 (-8)
Балтимор 4–5 (–6)
Цинциннати 3–6 (–84)
Кливленд 2–7 (–65)
Юг АФК
Индианаполис 8–2 (+115)
Джексонвилл 5–4 (–15)
Хьюстон 4–5 (+54)
Теннесси 1–8 (–127)
Запад АФК
Денвер 8–2 (+62)
Лос-Анджелес Чарджерс 7–3 (+37)
Канзас-Сити 5–4 (+76)
Лас-Вегас 2–7 (–81)
Восток НФК
Филадельфия 7–2 (26)
Даллас 3–5–1 (–14)
Вашингтон 3–7 (–57)
Нью-Йорк Джайентс 2–8 (–56)
Север НФК
Детройт 6–3 (+83)
Чикаго 6–3 (–8)
Грин-Бэй 5–3–1 (+37)
Миннесота 4–5 (-12)
Юг НФК
Тампа-Бэй 6–3 (+14)
Каролина 5–5 (–45)
Атланта 3–6 (–41)
Нью-Орлеан 2–8 (–95)
Запад НФК
Сиэтл 7–2 (+103)
Лос-Анджелес Рэмс 7–2 (+98)
Сан-Франциско 6–4 (-10)
Аризона 3–6 (-13)