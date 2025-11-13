21

НФЛ. 11-я неделя. «Нью-Ингленд» сыграет с «Джетс», «Майами» против «Вашингтона» и другие матчи

С 14 по 18 ноября пройдут матчи 11-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

11-я неделя

14 ноября

Нью-ИнглендНью-Йорк Джетс – 4.15

16 ноября

МайамиВашингтон – 17.30

АтлантаКаролина – 21.00

БаффалоТампа-Бэй – 21.00

ДжэксонвиллЛос-Анджелес Чарджерс – 21.00

МиннесотаЧикаго – 21.00

Нью-Йорк ДжайентсГрин-Бэй – 21.00

ПиттсбургЦинциннати – 21.00

ТеннессиХьюстон – 21.00

17 ноября

АризонаСан-Франциско – 0.05

Лос-Анджелес РэмсСиэтл – 0.05

КливлендБалтимор – 0.25

ДенверКанзас-Сити – 0.05

ФиладельфияДетройт – 4.20

18 ноября

Лас-ВегасДаллас – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 8–2 (+73)

  2. Баффало 6–3 (+51)

  3. Майами 3–7 (–46)

  4. Нью-Йорк Джетс 2–7(–46)

Север АФК

  1. Питтсбург 5–4 (-8)

  2. Балтимор 4–5 (–6)

  3. Цинциннати 3–6 (–84)

  4. Кливленд 2–7 (–65)

Юг АФК

  1. Индианаполис 8–2 (+115)

  2. Джексонвилл 5–4 (–15)

  3. Хьюстон 4–5 (+54)

  4. Теннесси 1–8 (–127)

Запад АФК

  1. Денвер 8–2 (+62)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 7–3 (+37)

  3. Канзас-Сити 5–4 (+76)

  4. Лас-Вегас 2–7 (–81)

Восток НФК

  1. Филадельфия 7–2 (26)

  2. Даллас 3–5–1 (–14)

  3. Вашингтон 3–7 (–57)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–8 (–56)

Север НФК

  1. Детройт 6–3 (+83)

  2. Чикаго 6–3 (–8)

  3. Грин-Бэй 5–3–1 (+37)

  4. Миннесота 4–5 (-12)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 6–3 (+14)

  2. Каролина 5–5 (–45)

  3. Атланта 3–6 (–41)

  4. Нью-Орлеан 2–8 (–95)

Запад НФК

  1. Сиэтл 7–2 (+103)

  2. Лос-Анджелес Рэмс 7–2 (+98)

  3. Сан-Франциско 6–4 (-10)

  4. Аризона 3–6 (-13)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
