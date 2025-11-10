1

Трамп стал первым с 1978 года президентом США, посетившим игру регулярного чемпионата НФЛ

Трамп стал первым с 1978 года президентом США, посетившим игру регулярного чемпионата НФЛ.

Президент США Дональд Трамп посетил матч «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс» в регулярном чемпионате НФЛ.

Как пишет NBC, это первый случай с 1978 года (со времен Джимми Картера), когда глава государства появился на игре регулярного турнира.

Встреча проходила в Мэриленде и завершилась победой «Детройта» (44:22). На вопрос о том, почему Трампу нравится посещать спортивные мероприятия, он ответил, что «спорт – это жизнь в миниатюре».

В феврале Трамп стал первым действующим президентом США, который пришел на Супербоул.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NBC
