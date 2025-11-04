0

Главный тренер «Кливленда» отказался от назначения комбинаций в нападении в пользу координатора

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански второй год подряд отказался от назначения комбинаций в нападении, передав эту обязанность своему координатору Томми Рису.

О решении Стефански сообщил на пресс-конференции в понедельник после недели отдыха. По его словам, он «всегда ищет способы улучшить команду» и полностью доверяет Рису.

«У меня огромное доверие к Томми. Он более чем способен справиться с этой задачей, и я рад за него. Но в целом нам нужно прибавлять всем — нападению, защите, спецбригадам, игрокам и тренерам», — сказал Стефански.

Тренер добавил, что неделя отдыха позволила ему пересмотреть некоторые подходы, и сейчас «настало подходящее время» для этого шага. «Томми будет самим собой, а я помогу ему на каждом этапе. Главное — понимать, что нам нужно делать: удерживать нападение на поле и набирать очки», — отметил он.

Квотербеком останется новичок Диллон Гэбриел, который в пятый раз выйдет в стартовом составе на матч против «Нью-Йорк Джетс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
