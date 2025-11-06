0

НФЛ. 10-я неделя. «Денвер» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи

С 7 по 11 ноября пройдут матчи 10-й недели чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

10-я неделя

7 ноября

ДенверЛас-Вегас – 4.15

9 ноября

ИндианаполисАтланта – 17.30

КаролинаНью-Орлеан – 21.00

ЧикагоНью-Йорк Джайентс - 21.00

ХьюстонДжексонвилл – 21.00

МайамиБаффало – 21.00

МиннесотаБалтимор – 21.00

Нью-Йорк ДжетсКливленд – 21.00

Тампа-БэйНью-Ингленд – 21.00

10 ноября

СиэтлАризона – 0.05

Сан-ФранцискоЛос-Анджелес Рэмс – 0.25

ВашингтонДетройт – 0.25

Лос-Анджелес ЧарджерсПиттсбург – 4.20

11 ноября

Грин-БэйФиладельфия – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 7–2 (+68)

  2. Баффало 6–2 (+68)

  3. Майами 2–7 (–63)

  4. Нью-Йорк Джетс 1–7(–53)

Север АФК

  1. Питтсбург 5–3 (+7)

  2. Балтимор 3–5 (–14)

  3. Цинциннати 3–6 (–84)

  4. Кливленд 2–6 (–58)

Юг АФК

  1. Индианаполис 7–2 (+109)

  2. Джексонвилл 5–3 (–8)

  3. Хьюстон 3–5 (+47)

  4. Теннесси 1–8 (–127)

Запад АФК

  1. Денвер 7–2 (+59)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 6–3 (+22)

  3. Канзас-Сити 5–4 (+76)

  4. Лас-Вегас 2–6 (–78)

Восток НФК

  1. Филадельфия 6–2 (23)

  2. Даллас 3–5–1 (–14)

  3. Вашингтон 3–6 (–35)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–7 (–52)

Север НФК

  1. Грин-Бэй 5–2–1 (+40)

  2. Детройт 5–3 (+61)

  3. Чикаго 5–3 (–12)

  4. Миннесота 4–4 (-4)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 6–2 (+19)

  2. Каролина 5–4 (–35)

  3. Атланта 3–5 (–35)

  4. Нью-Орлеан 1–8 (–105)

Запад НФК

  1. Сиэтл 6–2 (+81)

  2. Лос-Анджелес Рэмс 6–2 (+82)

  3. Сан-Франциско 6–3 (+6)

  4. Аризона 3–5 (+9)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
