НФЛ. 10-я неделя. «Денвер» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
10-я неделя
7 ноября
9 ноября
Индианаполис – Атланта – 17.30
Каролина – Нью-Орлеан – 21.00
Чикаго – Нью-Йорк Джайентс - 21.00
Хьюстон – Джексонвилл – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Кливленд – 21.00
Тампа-Бэй – Нью-Ингленд – 21.00
10 ноября
Сан-Франциско – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Питтсбург – 4.20
11 ноября
Грин-Бэй – Филадельфия – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 7–2 (+68)
Баффало 6–2 (+68)
Майами 2–7 (–63)
Нью-Йорк Джетс 1–7(–53)
Север АФК
Питтсбург 5–3 (+7)
Балтимор 3–5 (–14)
Цинциннати 3–6 (–84)
Кливленд 2–6 (–58)
Юг АФК
Индианаполис 7–2 (+109)
Джексонвилл 5–3 (–8)
Хьюстон 3–5 (+47)
Теннесси 1–8 (–127)
Запад АФК
Денвер 7–2 (+59)
Лос-Анджелес Чарджерс 6–3 (+22)
Канзас-Сити 5–4 (+76)
Лас-Вегас 2–6 (–78)
Восток НФК
Филадельфия 6–2 (23)
Даллас 3–5–1 (–14)
Вашингтон 3–6 (–35)
Нью-Йорк Джайентс 2–7 (–52)
Север НФК
Грин-Бэй 5–2–1 (+40)
Детройт 5–3 (+61)
Чикаго 5–3 (–12)
Миннесота 4–4 (-4)
Юг НФК
Тампа-Бэй 6–2 (+19)
Каролина 5–4 (–35)
Атланта 3–5 (–35)
Нью-Орлеан 1–8 (–105)
Запад НФК
Сиэтл 6–2 (+81)
Лос-Анджелес Рэмс 6–2 (+82)
Сан-Франциско 6–3 (+6)
Аризона 3–5 (+9)