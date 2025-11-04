«Вашингтон» потерял из-за травм Дэниелса, Лэттимора и Маккэффри

Для «Вашингтон Коммандерс» воскресный матч против «Сиэтл Сихокс» обернулся серией серьезных травм.

Квотербек Джейден Дэниелс получил вывих локтя левой руки в концовке игры. Корнербек Маршон Лэттимор, по данным NFL Media, предположительно порвал переднюю крестообразную связку колена. Он пройдет МРТ для подтверждения диагноза, и если он подтвердится, сезон для него завершен.

Ресивер Люк Маккэффри покинул поле после возврата начального удара в первом розыгрыше матча. По информации СМИ, у него перелом ключицы. Новичок, выбранный в третьем раунде драфта-2024, набрал 203 ярда и три тачдауна за 11 приемов в этом сезоне.