Экс-ресивера НФЛ Антонио Брауна экстрадировали в США по делу о покушении на убийство

Экс-ресивера НФЛ Брауна экстрадировали в США по делу о покушении на убийство.

37-летний Антонио Браун арестован в четверг в Дубае и самолетом доставлен в Эссекс, штат Нью-Джерси, где будет дожидаться дальнейшей экстрадиции в Майами.

Он обвиняется в покушении на убийство. Согласно ордеру на арест, инцидент произошел 16 мая на боксерском вечере в Майами: Браун выхватил пистолет у сотрудника службы безопасности после боксерского поединка и дважды выстрелил в мужчину, с которым ранее подрался.

Пострадавший сообщил следователям, что одна из пуль задела его шею.

Брауну грозит 15 лет тюремного заключения и штраф до 10 000 долларов в случае обвинительного приговора.