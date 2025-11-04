«Балтимор» обменял из «Теннесси» защитника Дремонта Джонса

«Балтимор Рейвенс» усилили защиту, обменяв у «Теннесси Тайтенс» эджа Дремонта Джонса. По данным инсайдера NFL Media Иэна Рапопорта, в обмен «Теннесси» получит условное право выбора в пятом раунде драфта.

За последние четыре матча Джонс записал на свой счет 4,5 сэка и девять ударов по квотербеку, тогда как в первых пяти встречах сезона не сделал ни одного. Всего в этом году на его счету 26 захватов, включая пять в минус.

Джонс проводит седьмой сезон в лиге. Он был выбран «Денвером» в третьем раунде драфта-2019, затем два года выступал за «Сиэтл» и в это межсезонье присоединился к «Теннесси».

За карьеру Джонс сыграл 99 матчей, 61 из них в стартовом составе, и набрал 236 захватов, 35 сэков и 72 удара по квотербеку.