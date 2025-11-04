НФЛ дисквалифицировала Фрэнки Луву на один матч за нелегальные захваты

Лайнбекер «Вашингтон Коммандерс» Фрэнки Луву дисквалифицирован без сохранения зарплаты на один матч за повторное применение приема хип-дроп в игре с «Сиэтл Сихокс».

Эпизод произошел в первой четверти и не был зафиксирован судьями как нарушение. Ранее Луву был оштрафован на $23,186 за аналогичный прием в матче 4-го тура против «Атланта Фэлконс» и на $46,372 — за действие в игре против «Канзас-Сити Чифс» на прошлой неделе.

Согласно правилам НФЛ, нарушение фиксируется, если игрок, захватив соперника, переносит вес своего тела и падает на его ноги, зажимая их на уровне или ниже колена. Для признания фола должны присутствовать все эти элементы.

Если апелляция не будет удовлетворена, Луву пропустит матч с «Детройт Лайонс».



