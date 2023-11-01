«Вашингтон» обменял двух ди-эндов, выбранных в первом раунде драфта

За несколько часов до дедлайна на обмены в НФЛ «Вашингтон Коммандерс» обменяли ди-эндов Монтеза Суэта и Чейза Янга.

Суэт отправился в «Чикаго Беарс» за право выбора во втором раунде драфта–2024. Янг присоединился к «Сан-Франциско Фотинайнерс» за право выбора в третьем раунде драфта–2024.

У обоих защитников истекали контракты с «Вашингтоном» в ближайшее межсезонье. Ранее «Коммандерс» отказались использовать опцию автоматического продления контракта Янга на пятый сезон.

Суэт был выбран под общим 26-м номером на драфте–2019. За четыре с половиной сезона в «Вашингтоне» он сделал 35.5 сэка и спровоцировал 9 фамблов.

Янг попал в Матч звезд по итогам дебютного сезона–2020, но за последующие два сезона из-за травм сыграл только 12 игр из 33 возможных.