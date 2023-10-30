«Джайентс» обменяли Леонарда Уильямса в «Сиэтл»

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс Сиэтл Леонард Уильямс Американский футбол

Линейный защитник Леонард Уильямс был обменян из «Нью-Йорк Джайентс» в «Сиэтл Сихокс».

За игрока «Сихокс» отдали право выбора во втором раунде драфта–2024 и право выбора в пятом раунде драфта–2025.

Как сообщает ESPN, «Джайентс» возьмут на себя большую часть оставшейся по контракту $10-миллионной зарплаты Уильямса.

«Джайентс» после поражения от «Джетс» занимают последнее место в дивизионе Восток НФК с результатом 2–6. «Сиэтл» возглавляет Западный дивизион НФК с результатом 5–2.

Уильямс заработал в этом сезоне 1.5 сэка, а всего за карьеру у него 39.5 сэка.

Дедлайн на обмены в НФЛ — вторник, 23:00 мск.

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