Маккэффри повторил рекорд 60-летней давности по числу матчей с тачдауном подряд
Матч против «Цинциннати Бенгалс» стал для раннинбека «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиана Маккэффри 17-м подряд, в котором он занес тачдаун.
Таким образом Маккэффри повторил рекорд члена Зала славы Ленни Мура, который заносил тачдауны на протяжении 17 игр подряд в сезоны 1963 и 1964 годов.
Результативная серия Маккэффри началась в 13-м туре прошлого сезона и включает в себя три игры плей-офф.
В нынешнем сезоне раннинбек «Сан-Франциско» занес уже 13 суммарных тачдаунов.
Маккэффри был обменян из «Каролины» в «Сан-Франциско» 20 октября прошлого года.
Вот в этой новости писали, что рекорд НФЛ - 15 матчей.
https://www.sports.ru/amfootball/1115488613-makkeffri-povtoril-rekord-dzherri-rajsa-po-chislu-matchej-s-tachdaunam.html
Таким образом рекорд он побил еще в прошлом туре. Но теперь оказывается была серия из 17 матчей)
Но есть нюанс - до этого говорили про тачдауны с линии розыгрыша, а у Ленни Мура в его серии один матч был с тачдауном после подобранного фамбла в атаке, т.е. формально он не считается набранным от линии розыгрыша!
Боюсь, если серия СМС продолжится, окажется что и это еще не все)