Маккэффри повторил рекорд 60-летней давности по числу матчей с тачдауном подряд

Матч против «Цинциннати Бенгалс» стал для раннинбека «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиана Маккэффри 17-м подряд, в котором он занес тачдаун.

Таким образом Маккэффри повторил рекорд члена Зала славы Ленни Мура, который заносил тачдауны на протяжении 17 игр подряд в сезоны 1963 и 1964 годов.

Результативная серия Маккэффри началась в 13-м туре прошлого сезона и включает в себя три игры плей-офф.

В нынешнем сезоне раннинбек «Сан-Франциско» занес уже 13 суммарных тачдаунов.

Маккэффри был обменян из «Каролины» в «Сан-Франциско» 20 октября прошлого года.