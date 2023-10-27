Дэлвин Кук намерен обсудить обмен из «Джетс» в другую команду

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Дэлвин Кук Американский футбол

Раннинбек «Нью-Йорк Джетс» Дэлвин Кук недоволен своей ролью в нападении команды и намерен обсудить потенциальный обмен со своим агентом и генменеджером Джо Дагласом.

Кук подписал контракт с «Джетс» в минувшее межсезонье после отчисления из «Миннесоты».

В последней игре Кук набрал только 12 ярдов за 3 выносных попытки. В сезоне он набирает по 2.8 ярда в среднем за попытку (последний результат среди 44 раннинбеков), тогда как стартовый раннинбек «Джетс» Брис Холл — 6.5 ярда.

Потенциальному клубу-покупателю Кук обойдется примерно в $3.3 млн до конца сезона.

Дедлайн на обмены в НФЛ истекает во вторник в 23:00 мск.

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