Ресивер Микоул Хардмен вернулся в «Чифс»

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Канзас-Сити Микоул Хардмен Американский футбол

«Нью-Йорк Джетс» обменяли принимающего Микоула Хардмена в «Канзас-Сити Чифс» за право выбора в 6-м раунде драфта–2025. Также «Джетс» отдали право выбора в 7-м раунде драфта–2025.

Хардмен выступал за «Чифс» на протяжении 4 лет, а в прошлое межсезонье, по истечении контракта новичка, подписал годичное соглашение с «Джетс».

За 5 игр в Нью-Йорке ресивер совершил лишь 1 прием мяча.

В «Канзас-Сити» Хардмен присоединится к корпусу ресиверов, который насчитывает Маркеза Вальдеса-Скэнтлинга, Кадериуса Тоуни и Ская Мура. На троих они набрали всего 353 ярда на приеме и 2 тачдауна. Чуть лучше выглядит выбранный во 2-м раунде последнего драфта Раши Райс.

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