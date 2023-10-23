Бижан Робинсон вынес мяч всего один раз за матч с «Тампой». Игрок объяснил это недомоганием

Теги НФЛ Атланта Бижан Робинсон Американский футбол

Выбранный в первом раунде драфта НФЛ раннинбек «Атланта Фэлконс» Бижан Робинсон практически не был задействован тренерским штабом в игре против «Тампа-Бэй Бакканирс».

За всю первую половину матча Робинсон принял участие в 6 розыгрышах. За всю игру он вынес мяч лишь один раз на 3 ярда.

При этом фамилии игрока не было в предматчевом отчете о травмированных.

После матча Робинсон рассказал, что вечером перед игрой его начала мучить головная боль, которая не прошла к началу матча.

В нынешнем сезоне Робинсон набрал 401 ярд на выносе и 189 на приеме.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий