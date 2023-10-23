Бижан Робинсон вынес мяч всего один раз за матч с «Тампой». Игрок объяснил это недомоганием
Выбранный в первом раунде драфта НФЛ раннинбек «Атланта Фэлконс» Бижан Робинсон практически не был задействован тренерским штабом в игре против «Тампа-Бэй Бакканирс».
За всю первую половину матча Робинсон принял участие в 6 розыгрышах. За всю игру он вынес мяч лишь один раз на 3 ярда.
При этом фамилии игрока не было в предматчевом отчете о травмированных.
После матча Робинсон рассказал, что вечером перед игрой его начала мучить головная боль, которая не прошла к началу матча.
В нынешнем сезоне Робинсон набрал 401 ярд на выносе и 189 на приеме.
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