«Атланта» обменяла ресивера из «Лос-Анджелес Рэмс»

Теги НФЛ Атланта Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

«Атланта Фэлконс» приобрели принимающего Вана Джефферсона из «Лос-Анджелес Рэмс», отдав право выбора в 6-м раунде драфта–2025. Также клуб из Атланты получил право выбора в 7-м раунде того же драфта.

В нынешнем сезоне Джефферсон набрал 108 ярдов за 8 приемов мяча без тачдаунов.

В сезоне–2021 игрок выходил в стартовом составе во всех матчах и установил личный рекорд по передачам в свой адрес (89), приемам (50), ярдам (802) и тачдаунам (6). В тот год «Рэмс» выиграли Супербоул.

Сейчас 27-летний Джефферсон проиграл конкуренцию более молодым ресиверам Пуке Накуа и Туту Атуэллу.

В «Атланте» Ван Джефферсон присоединится к корпусу принимающих с Дрейком Лондоном и Маком Холлинсом, а также тайт-эндам Кайлу Питтсу и Джонну Смиту. С Питтсом Джефферсон вместе играл за колледж Флориды на протяжении двух сезонов.

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1 комментарий

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Savardus
Проблема Атланты не в отсутствии ресиверов (вон, у них неплохой Мак Холлинс например есть), а в том, что со времен праймового Мэта Райана, этим ресиверам некому бросать мяч по-нормальному
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