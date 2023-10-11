«Атланта» обменяла ресивера из «Лос-Анджелес Рэмс»

«Атланта Фэлконс» приобрели принимающего Вана Джефферсона из «Лос-Анджелес Рэмс», отдав право выбора в 6-м раунде драфта–2025. Также клуб из Атланты получил право выбора в 7-м раунде того же драфта.

В нынешнем сезоне Джефферсон набрал 108 ярдов за 8 приемов мяча без тачдаунов.

В сезоне–2021 игрок выходил в стартовом составе во всех матчах и установил личный рекорд по передачам в свой адрес (89), приемам (50), ярдам (802) и тачдаунам (6). В тот год «Рэмс» выиграли Супербоул.

Сейчас 27-летний Джефферсон проиграл конкуренцию более молодым ресиверам Пуке Накуа и Туту Атуэллу.

В «Атланте» Ван Джефферсон присоединится к корпусу принимающих с Дрейком Лондоном и Маком Холлинсом, а также тайт-эндам Кайлу Питтсу и Джонну Смиту. С Питтсом Джефферсон вместе играл за колледж Флориды на протяжении двух сезонов.