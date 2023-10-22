Сэмюел и Уильямс не помогут «Сан-Франциско» в матче с «Миннесотой», участие Маккэффри под вопросом

Теги НФЛ Миннесота Сан-Франциско травмы Кристиан Маккэффри Трент Уильямс Дибо Сэмюэл Американский футбол

Нападение «Сан-Франциско Фотинайнерс» столкнулось с серьезными кадровыми потерями перед матчем с «Миннесота Вайкингс».

После игры прошлой недели, в которой травмы получили ресивер Дибо Сэмюел, линейный нападения Трэнт Уильямс и раннинбек Кристиан Маккэффри, главный тренер команды Кайл Шенахен выразил надежду, что футболисты избежали значительных повреждений.

Компьютерная томография выявила у Сэмюела микротрещину в плечевой кости. Ресивер пропустит два ближайших матча, после чего «Фотинайнерс» уйдут на неделю отдыха.

Участие Уильямса во встрече с «Вайкингс» маловероятно. Маккэффри сохраняет шансы выйти на поле, но официально его статус — «участие под вопросом».

Матч «Сан-Франциско» (5–1) — «Миннесота» (2–4) пройдет в ночь с понедельника на вторник. Начало игры — в 3:15 мск.

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