Маккэффри повторил рекорд Джерри Райса по числу матчей с тачдаунами подряд

Теги НФЛ Сан-Франциско Кристиан Маккэффри Американский футбол

Раннинбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри в матче 3-го тура против «Нью-Йорк Джайентс» занес выносной тачдаун.

Этот матч стал 12-м подряд, в котором Маккэффри сумел отличиться. Таким образом он повторил рекорд Джерри Райса в «Фотинайнерс».

Рекорд НФЛ принадлежит раннинбекам О Джею Симпсону и Джону Риггинсу. Оба этих футболиста заносили тачдауны на протяжении 15 игр подряд.

Маккэффри первые 5 с половиной сезонов провел в «Каролина Пэнтерс», а в октябре прошлого года был обменян в «Сан-Франциско». Всего за карьеру он занес 41 тачдаун на выносе и 22 тачдауна на приеме.

«Сан-Франциско» после 3 туров идет без поражений.

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