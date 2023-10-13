Фрэнк Кларк пошел на сокращение зарплаты в «Денвере». Защитника могут скоро обменять

Теги НФЛ Денвер Фрэнк Кларк Американский футбол

Ди-энд «Денвер Бронкос» Фрэнк Кларк в скором времени может быть обменян в другую команду.

Об этом свидетельствует сокращение базового оклада Кларка с $3.5 млн до минимума в $841 тыс. Облегченный контракт привлечет внимание клубов-покупателей.

«Бронкос» начали сезон с результата 1–5 и уже обменяли другого защитника Рэнди Грегори.

Кларк в прошлое межсезонье перешел в «Денвер» из «Канзас-Сити Чифс».

Дедлайн на обмены в НФЛ — 31 октября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий