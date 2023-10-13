Фрэнк Кларк пошел на сокращение зарплаты в «Денвере». Защитника могут скоро обменять

Ди-энд «Денвер Бронкос» Фрэнк Кларк в скором времени может быть обменян в другую команду.

Об этом свидетельствует сокращение базового оклада Кларка с $3.5 млн до минимума в $841 тыс. Облегченный контракт привлечет внимание клубов-покупателей.

«Бронкос» начали сезон с результата 1–5 и уже обменяли другого защитника Рэнди Грегори.

Кларк в прошлое межсезонье перешел в «Денвер» из «Канзас-Сити Чифс».

Дедлайн на обмены в НФЛ — 31 октября.