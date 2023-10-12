«Денвер» рассматривает предложения по обмену двух ресиверов

«Денвер Бронкос» готовы выслушать предложения по обмену Кортленда Саттона и Джерри Джуди. Об этом сообщает ESPN.

Слухи об их возможном обмене ходили все межсезонье. Сейчас они возобновились из-за приближения дедлайна на обмены (31 октября) и результатов «Бронкос» — команда с результатом 1–4 занимает последнее место в дивизионе Запад АФК.

Саттон был выбран во втором раунде драфта–2018. 28-летний футболист отыграл 70 матчей, поймал 260 передач на 3,716 ярдов с 17 тачдаунами.

Джуди был выбран под общим 15-м номером на драфте–2020. Он сыграл в 41 матче, поймал 157 мячей на 2,295 ярдов с 9 тачдаунами.

Сегодня ночью «Бронкос» сыграют с действующими чемпионами «Канзас-Сити Чифс». Начало матча в 3:15 мск.