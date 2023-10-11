НФЛ. 6-я неделя. «Денвер» сыграет с «Канзас-Сити» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 13 по 17 октября пройдут матчи шестой недели чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

6-я неделя

13 октября

ДенверКанзас-Сити – 3.15

15 октября

БалтиморТеннесси – 16.30

ВашингтонАтланта – 20.00

ИндианаполисДжэксонвилл – 20.00

Сан-ФранцискоКливленд – 20.00

КаролинаМайами – 20.00

ДетройтТампа-Бэй – 20.00

Нью-ОрлеанХьюстон – 20.00

СиэтлЦинциннати – 20.00

МиннесотаЧикаго – 20.00

Нью-ИнглендЛас-Вегас – 23.05

АризонаЛос-Анджелес Рэмс – 23.25

ФиладельфияНью-Йорк Джетс – 23.25

16 октября

Нью-Йорк ДжайентсБаффало – 3.20

17 октября

ДалласЛос-Анджелес Чарджерс – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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