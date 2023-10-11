НФЛ. 6-я неделя. «Денвер» сыграет с «Канзас-Сити» и другие матчи

С 13 по 17 октября пройдут матчи шестой недели чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

6-я неделя

13 октября

– – 3.15





15 октября

– – 16.30





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 23.05





– – 23.25





– – 23.25





16 октября

– – 3.20





17 октября

– – 3.15





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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