НФЛ. 6-я неделя. «Денвер» сыграет с «Канзас-Сити» и другие матчи
С 13 по 17 октября пройдут матчи шестой недели чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
6-я неделя
13 октября
Денвер – Канзас-Сити – 3.15
15 октября
Балтимор – Теннесси – 16.30
Вашингтон – Атланта – 20.00
Индианаполис – Джэксонвилл – 20.00
Сан-Франциско – Кливленд – 20.00
Каролина – Майами – 20.00
Детройт – Тампа-Бэй – 20.00
Нью-Орлеан – Хьюстон – 20.00
Сиэтл – Цинциннати – 20.00
Миннесота – Чикаго – 20.00
Нью-Ингленд – Лас-Вегас – 23.05
Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 23.25
Филадельфия – Нью-Йорк Джетс – 23.25
16 октября
Нью-Йорк Джайентс – Баффало – 3.20
17 октября
Даллас – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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