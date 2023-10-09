Квотербек-новичок «Индианаполиса» пропустит не меньше месяца из-за травмы

Теги НФЛ Индианаполис травмы Энтони Ричардсон Американский футбол

Стартовый квотербек «Индианаполис Колтс» Энтони Ричардсон заработал растяжение плечевого сустава и пропустит не меньше месяца.

Футболист получил травму во время матча с «Теннесси Тайтенс» и уступил место дублеру Гарднеру Миншью.

Из пяти игр на старте профессиональной карьеры Ричардсон лишь раз доиграл матч до конца, не покинув поле из-за повреждения.

Квотербек-новичок за 5 туров набрал 577 пасовых ярдов, 3 пасовых тачдауна и 1 перехват. Также он набрал 136 ярдов и 4 тачдауна на выносе.

Ричардсон был выбран под общим 4-м номером на драфте–2023 и подписал с клубом 4-летний контракт на $34 млн.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Рекунов
Наконец настало время для Меньшова и Фолса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Павел Рекунов
Наконец настало время для Меньшова и Фолса
Фолс вроде свободный агент.
Свой звездный час он прошел в СБ 2018.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий