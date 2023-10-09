Квотербек-новичок «Индианаполиса» пропустит не меньше месяца из-за травмы
Стартовый квотербек «Индианаполис Колтс» Энтони Ричардсон заработал растяжение плечевого сустава и пропустит не меньше месяца.
Футболист получил травму во время матча с «Теннесси Тайтенс» и уступил место дублеру Гарднеру Миншью.
Из пяти игр на старте профессиональной карьеры Ричардсон лишь раз доиграл матч до конца, не покинув поле из-за повреждения.
Квотербек-новичок за 5 туров набрал 577 пасовых ярдов, 3 пасовых тачдауна и 1 перехват. Также он набрал 136 ярдов и 4 тачдауна на выносе.
Ричардсон был выбран под общим 4-м номером на драфте–2023 и подписал с клубом 4-летний контракт на $34 млн.
Свой звездный час он прошел в СБ 2018.