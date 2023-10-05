НФЛ. 5-я неделя. «Чикаго» встретится с «Вашингтоном», «Канзас-Сити» против «Миннесоты» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Аризона Сан-Франциско Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 6 по 10 октября пройдут матчи пятой недели чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

5-я неделя

6 октября

ЧикагоВашингтон – 3.15

 

8 октября

ДжэксонвиллБаффало – 16.30

 

ХьюстонАтланта – 20.00

 

КаролинаДетройт – 20.00

 

ТеннессиИндианаполис – 20.00

 

Нью-Йорк ДжайентсМайами – 20.00

 

Нью-ОрлеанНью-Ингленд – 20.00

 

БалтиморПиттсбург – 20.00

 

ЦинциннатиАризона – 23.05

 

ФиладельфияЛос-Анджелес Рэмс – 23.05

 

Нью-Йорк ДжетсДенвер – 23.25

 

Канзас-СитиМиннесота – 23.25

 

9 октября

ДалласСан-Франциско – 3.20

 

10 октября

Грин-БэйЛас-Вегас – 3.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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usen
Даллас в гостях у СФ, шикарная вывеска, как будто плей-офф уже начинается )) удачи ковбоям
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+1
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