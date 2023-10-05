НФЛ. 5-я неделя. «Чикаго» встретится с «Вашингтоном», «Канзас-Сити» против «Миннесоты» и другие матчи
С 6 по 10 октября пройдут матчи пятой недели чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
5-я неделя
6 октября
Чикаго – Вашингтон – 3.15
8 октября
Джэксонвилл – Баффало – 16.30
Хьюстон – Атланта – 20.00
Каролина – Детройт – 20.00
Теннесси – Индианаполис – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Майами – 20.00
Нью-Орлеан – Нью-Ингленд – 20.00
Балтимор – Питтсбург – 20.00
Цинциннати – Аризона – 23.05
Филадельфия – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
Нью-Йорк Джетс – Денвер – 23.25
Канзас-Сити – Миннесота – 23.25
9 октября
Даллас – Сан-Франциско – 3.20
10 октября
Грин-Бэй – Лас-Вегас – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит
Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры
1 комментарий