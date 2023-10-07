Джонатан Тейлор продлил контракт с «Индианаполисом» на 3 года

Теги НФЛ Индианаполис контракты Джонатан Тэйлор Американский футбол

Раннинбек «Индианаполис Колтс» Джонатан Тейлор продлил контракт с клубом на 3 года. Об этом сообщает ESPN.

По новому соглашению игрок может заработать до $42 млн. Гарантированная сумма — $26.5 млн. Таким образом Тейлор становится одним из самых высокооплачиваемых бегущих в НФЛ.

Тейлор пропустил первые 4 матча регулярного сезона, поскольку находился в списке травмированных.

Ранее раннинбек хотел покинуть клуб из-за отсутствия долгосрочного контракта.

Тейлор был выбран во 2-м раунде драфта–2020. За три сезона он набрал 3,841 ярд на выносе и 802 на приеме.

По итогам сезона–2021 раннинбек попал в первую символическую сборную.

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2 комментария

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usen
Выклянчил
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Касум Увайсов
Колтс днищие, им надо всех хороших игроков удержать, вот и платят ранинбеку. Хотя будет весело, если в некст игре травмируется и вылетит на сезон. Но, к черту злорадство, удачи парню 😸
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