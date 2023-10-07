Джонатан Тейлор продлил контракт с «Индианаполисом» на 3 года

Раннинбек «Индианаполис Колтс» Джонатан Тейлор продлил контракт с клубом на 3 года. Об этом сообщает ESPN.

По новому соглашению игрок может заработать до $42 млн. Гарантированная сумма — $26.5 млн. Таким образом Тейлор становится одним из самых высокооплачиваемых бегущих в НФЛ.

Тейлор пропустил первые 4 матча регулярного сезона, поскольку находился в списке травмированных.

Ранее раннинбек хотел покинуть клуб из-за отсутствия долгосрочного контракта.

Тейлор был выбран во 2-м раунде драфта–2020. За три сезона он набрал 3,841 ярд на выносе и 802 на приеме.

По итогам сезона–2021 раннинбек попал в первую символическую сборную.