«Индианаполис» выставил на драфт отказов раннинбека, сыгравшего в стартовом составе в первом туре

«Индианаполис Колтс» выставили раннинбека Диона Джексона на драфт отказов.

В игре первого тура Джексон подменял Джонатана Тейлора, но набрал лишь 14 выносных ярдов за 13 попыток и еще столько же ярдов за 5 приемов мяча.

Через неделю в стартовом составе команды вышел уже другой раннинбек Зак Мосс. Он набрал 107 ярдов от линии схватки за 22 касания мяча.

После отчисления Джексона из тренировочного состава в основной был переведен бегущий Трей Сермон.

«Колтс» сегодня сыграют на выезде с «Балтимор Рейвенс». Начало матча в 20:00 мск.