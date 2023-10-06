Легенда «Чикаго» Дик Баткас умер в возрасте 80 лет

Легендарный лайнбекер «Чикаго Беарс» Дик Баткас умер во сне в возрасте 80 лет. Об этом сообщила семья усопшего.

Уроженец города Чикаго и выпускник университета Иллинойса был выбран «Беарс» под 3-м общим номером на драфте–1965.

За 9-летнюю карьеру в НФЛ Баткас дважды признавался Защитником года (1969, 1970) и попадал в Матч звезд во все сезоны, кроме заключительного. На его счету 22 перехвата и 27 подборов фамблов.

Карьеру Баткас завершил в 31 год из-за травмы колена.

После футбола Баткас снимался в кино и на телевидении. Он появлялся в таких фильмах, как «Каждое воскресенье», «Самый длинный ярд», «Последний бойскаут» и «Гремлины 2».

Баткас посетил первый матч «Чикаго» в сезоне против «Грин-Бэй Пэкерс».