На стадионе «Чикаго Беарс» украли оборудование на 100 тысяч долларов

Теги НФЛ Чикаго происшествия Американский футбол

Полиция Чикаго расследует кражу на стадионе «Солджер Филд», где выступает команда «Беарс».

Глава клубного отдела маркетинга и связей с общественностью Лука Серра обнаружил пропажу в четверг утром.

Пропавшее оборудование оценивается в сумму 100 тысяч долларов.

«Украли ли они плейбук нападения? Если нет, то «Чикаго» от этого нет никакой пользы», — пошутил в соцсетях журналист ESPN Райан Кларк.

«Чикаго» после двух туров в регулярном сезоне идет без побед.

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1 комментарий

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micka
Беговые дорожки Филдса спёрли. Как пить дать. Поэтому так мало выносит.
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