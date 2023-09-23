На стадионе «Чикаго Беарс» украли оборудование на 100 тысяч долларов

Полиция Чикаго расследует кражу на стадионе «Солджер Филд», где выступает команда «Беарс».

Глава клубного отдела маркетинга и связей с общественностью Лука Серра обнаружил пропажу в четверг утром.

Пропавшее оборудование оценивается в сумму 100 тысяч долларов.

«Украли ли они плейбук нападения? Если нет, то «Чикаго» от этого нет никакой пользы», — пошутил в соцсетях журналист ESPN Райан Кларк.

«Чикаго» после двух туров в регулярном сезоне идет без побед.