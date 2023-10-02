В «Чикаго» ресиверу велели не приезжать на матч

Теги НФЛ Чикаго Чейз Клэйпул Американский футбол

Пресс-атташе «Чикаго Беарс» заявил, что в клубе посоветовали ресиверу Чейзу Клейпулу не приезжать на матч против «Денвер Бронкос».

На прошлой неделе Клейпул ответил отрицательно на вопрос журналиста, правильно ли в команде используют его игровые навыки.

После этого тренерский штаб «Беарс» сначала посадил игрока в запас, а затем отстранил от игры, несмотря на то, что Клейпул был здоров.

При этом главный тренер команды Мэтт Иберфлус сказал, что решение приезжать или не приезжать на стадион было оставлено за самим игроком.

В игре с «Денвером» «Беарс» потерпели четвертое поражение подряд.

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