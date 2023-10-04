Болельщики «Рейдерс» вступили в перепалку с владельцем клуба, требуя уволить главного тренера

Один из болельщиков «Лас-Вегас Рейдерс» выложил в TikTok видеоролик, на котором он вместе с другими фанатами призывает владельца клуба Марка Дэвиса отправить в отставку главного тренера Джоша Макдэниелса.

Болельщики встретили Дэвиса в вип-ложе стадиона в Лос-Анджелесе во время матча с «Чарджерс», когда покидали стадион.

Дэвис в ответ на выкрики болельщиков велел им «поумнеть».

«Рейдерс» проиграли 3 матча подряд и идут с результатом 1–3. Результат Макдэниелса за все время работы в клубе 7–14.

Болельщики также были недовольны решением тренера бить филд-гол вместо розыгрыша 4-й попытки в матче 3-го тура против «Питтсбурга» при отставании в счете в 8 очков за 2:25 до конца матча.

В 5-м туре «Рейдерс» сыграют с «Грин-Бэй Пэкерс» в ночь на вторник.