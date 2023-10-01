«Рейдерс» отчислили Чендлера Джонса после ареста

Теги НФЛ Лас-Вегас происшествия Чендлер Джонс Американский футбол

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Чендлер Джонс отчислен из клуба.

В пятницу Джонс был арестован в Лас-Вегасе из-за нарушения судебного предписания в отношении бывшей девушки футболиста.

Защитник был отстранен от участия в тренировках и играх команды с начала сентября после серии публикаций в соцсетях, направленных против главного тренера и генменеджера «Рейдерс».

В прошлый понедельник Джонс в соцсетях заявил, что его отправили в психиатрическую клинику «против его воли».

33-летний игрок должен был провести второй сезон по трехгодичному контракту на $51 млн.

Клуб сможет удержать часть денег, поскольку футболист нарушил условия контракта.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий