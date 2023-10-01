«Рейдерс» отчислили Чендлера Джонса после ареста

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Чендлер Джонс отчислен из клуба.

В пятницу Джонс был арестован в Лас-Вегасе из-за нарушения судебного предписания в отношении бывшей девушки футболиста.

Защитник был отстранен от участия в тренировках и играх команды с начала сентября после серии публикаций в соцсетях, направленных против главного тренера и генменеджера «Рейдерс».

В прошлый понедельник Джонс в соцсетях заявил, что его отправили в психиатрическую клинику «против его воли».

33-летний игрок должен был провести второй сезон по трехгодичному контракту на $51 млн.

Клуб сможет удержать часть денег, поскольку футболист нарушил условия контракта.