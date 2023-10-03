Тренер «Джетс»: «С такой игрой Зака Уилсона мы часто будем побеждать»

Главный тренер «Нью-Йорк Джетс» Роберт Сале оценил игрку квотербека Зака Уилсона в проигранном матче с «Канзас-Сити Чифс» (20–23).

«Я считаю, что он очень, очень хорошо поработал. Я рад, что он вышел и показал, что достоин находиться в этой лиге. С такой его игрой мы часто будем побеждать. В НФЛ сложно играть квотербеком, а Зак дал своим парням шанс на победу», — сказал Сале.

В матче против «Чифс» Уилсон реализовал 28 из 39 передач (72%) на 245 ярдов с 2 тачдаунами без перехватов и пасовым рейтингом 105.2.

В трех предыдущих матчах квотербек реализовал 44 из 84 передач (52%) на 467 ярдов с 2 тачдаунами при 4 перехватах.

Уилсон стал стартовым квотербеком «Джетс» после травмы Аарона Роджерса.

Нынешний результат «Джетс» — 1–3.