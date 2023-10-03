Тренер «Джетс»: «С такой игрой Зака Уилсона мы часто будем побеждать»

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Зак Уилсон Роберт Сале Американский футбол

Главный тренер «Нью-Йорк Джетс» Роберт Сале оценил игрку квотербека Зака Уилсона в проигранном матче с «Канзас-Сити Чифс» (20–23).

«Я считаю, что он очень, очень хорошо поработал. Я рад, что он вышел и показал, что достоин находиться в этой лиге. С такой его игрой мы часто будем побеждать. В НФЛ сложно играть квотербеком, а Зак дал своим парням шанс на победу», — сказал Сале.

В матче против «Чифс» Уилсон реализовал 28 из 39 передач (72%) на 245 ярдов с 2 тачдаунами без перехватов и пасовым рейтингом 105.2.

В трех предыдущих матчах квотербек реализовал 44 из 84 передач (52%) на 467 ярдов с 2 тачдаунами при 4 перехватах.

Уилсон стал стартовым квотербеком «Джетс» после травмы Аарона Роджерса.

Нынешний результат «Джетс» — 1–3.

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6 комментариев

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Вадим flanec
Станислав, вы интересно пишете. Надеюсь что буду часто видеть ваши посты. Касаемо Уилсона, хочется чтобы он отправил Роджерса на роль запасного квотербека, после выздоровления последнего.
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Savardus
Раз в год и палка стреляет
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Kemal Gul
Ответ Вадим flanec
Станислав, вы интересно пишете. Надеюсь что буду часто видеть ваши посты. Касаемо Уилсона, хочется чтобы он отправил Роджерса на роль запасного квотербека, после выздоровления последнего.
Усадить Роджерса на скамейку возможно будет не так уж сложно, все-таки ахилл порвать в 39 - это серьёзно. А жаль, могло получиться как минимум неплохое шоу в Джетс
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Вадим flanec
Ответ Kemal Gul
Усадить Роджерса на скамейку возможно будет не так уж сложно, все-таки ахилл порвать в 39 - это серьёзно. А жаль, могло получиться как минимум неплохое шоу в Джетс
Глядя какие шоу устраивал Роджерс в Пэкерс, не пожелаю этого Джетс.
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Kemal Gul
Ответ Вадим flanec
Глядя какие шоу устраивал Роджерс в Пэкерс, не пожелаю этого Джетс.
Ну полный провал тоже был бы своего рода шоу для всех, кроме фанов Джетс))
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Вадим flanec
Ответ Kemal Gul
Ну полный провал тоже был бы своего рода шоу для всех, кроме фанов Джетс))
Вот этого и не хочется увидеть в Джетс, хоть я и не фанат этой команды. Даже немного жалко их, всё время, где-то около дна таблицы обитают. И тут приходит Роджерс, со своими шоу-номерами. То выдаст невозможное, то тупо губит игру Пэкерс своими номерами - заскоками.
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