Тейлор Свифт снова пришла на матч «Канзас-Сити». В вип-ложе присутствовали Хью Джекман, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Певица Тейлор Свифт опять посетила матч НФЛ с участием Трэвиса Келси.

Свифт сидела в вип-ложе во время игры « » против « » в Нью-Джерси. Матч закончился в пользу «Чифс» 23:20.

Ранее сообщалось о том, что Свифт и Келси встречаются. Певица побывала на игре «Канзас-Сити» с «Чикаго Беарс», она смотрела игру вместе с мамой .

Вместе со Свифт в вип-ложе сидели номинант на премию «Оскар» , звезда фильмов Marvel Райан Рейнольдс и его жена актриса Блейк Лайвли, а также исполнительница одной из главных ролей в «Игре престолов» Софи Тернер.

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Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ – и вокруг безумие. Рейтинги взлетели, продажи космические

«Моя личная жизнь перестала быть личной. Я сам виноват». Новый бойфренд Тейлор Свифт – звезда НФЛ