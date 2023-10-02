Тейлор Свифт снова пришла на матч «Канзас-Сити». В вип-ложе присутствовали Хью Джекман, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Певица Тейлор Свифт опять посетила матч НФЛ с участием Трэвиса Келси.
Свифт сидела в вип-ложе во время игры «Канзас-Сити» против «Нью-Йорк Джетс» в Нью-Джерси. Матч закончился в пользу «Чифс» 23:20.
Ранее сообщалось о том, что Свифт и Келси встречаются. Певица побывала на игре «Канзас-Сити» с «Чикаго Беарс», она смотрела игру вместе с мамой Келси.
Вместе со Свифт в вип-ложе сидели номинант на премию «Оскар» Хью Джекман, звезда фильмов Marvel Райан Рейнольдс и его жена актриса Блейк Лайвли, а также исполнительница одной из главных ролей в «Игре престолов» Софи Тернер.
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