Кайлер Мюррей не вернется в состав «Аризоны» в ближайшие недели

Теги НФЛ Аризона травмы Кайлер Мюррей Американский футбол

В понедельник квотербек «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей получит техническую возможность покинуть список травмированных (PUP). Однако, как сообщает ESPN, футболист пока не готов вернуться в строй.

Мюррей порвал крестообразные связки правого колена в декабре и с тех пор восстанавливается. Его возвращение не ожидается в течение ближайших нескольких недель.

В отсутствие Мюррея стартовым квотербеком «Кардиналс» стал Джошуа Доббс. В прошлом туре «Аризона» одержала сенсационную победу над «Далласом».

Сегодня «Аризона» сыграет на выезде против «Сан-Франциско». Начало матча в 23:25 мск.

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