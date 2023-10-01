Кайлер Мюррей не вернется в состав «Аризоны» в ближайшие недели

В понедельник квотербек «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей получит техническую возможность покинуть список травмированных (PUP). Однако, как сообщает ESPN, футболист пока не готов вернуться в строй.

Мюррей порвал крестообразные связки правого колена в декабре и с тех пор восстанавливается. Его возвращение не ожидается в течение ближайших нескольких недель.

В отсутствие Мюррея стартовым квотербеком «Кардиналс» стал Джошуа Доббс. В прошлом туре «Аризона» одержала сенсационную победу над «Далласом».

Сегодня «Аризона» сыграет на выезде против «Сан-Франциско». Начало матча в 23:25 мск.