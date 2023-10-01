Квотербеком «Рейдерс» в игре с «Чарджерс» будет новичок из 4-го раунда драфта

Теги НФЛ Лас-Вегас травмы Джимми Гаропполо Американский футбол

Квотербек «Лас-Вегас Рейдерс» Джимми Гаропполо из-за сотрясения мозга не сыграет в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» в 4-м туре.

Гаропполо почувствовал симптомы сотрясения мозга по окончании предыдущего матча и не покидал поле, несмотря на удар головой об газон в четвертой четверти.

Стартовым квотербеком в игре с «Чарджерс» будет новичок Эйден О’Коннелл, выбранный в 4-м раунде весеннего драфта.

За три предсезонных игры О’Коннелл реализовал 69.4% передач на 482 ярда с тремя тачдаунами при одном перехвате.

Дублером О’Коннелла будет 37-летний Брайан Хойер.

Матч «Чарджерс» — «Рейдерс» пройдет сегодня. Начало в 23:05 мск.

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