27-летний защитник «Сиэтла» раздумывал над завершением карьеры из-за травм

Теги НФЛ Сиэтл травмы Джамал Адамс Американский футбол

Сейфти «Сиэтл Сихокс» Джамал Адамс должен дебютировать в этом сезоне в игре против «Нью-Йорк Джайентс».

Общаясь с журналистами, защитник признался, что раздумывал над завершением карьеры из-за многочисленных травм.

«Было тяжко. Я думал закончить. Я думал о многих вещах. На мне можно ставить крест? Я не знал. Но потом, когда узнал результаты МРТ, я сказал себе, что вернусь», — рассказал Адамс.

За первые три сезона в «Нью-Йорк Джетс» Адамс пропустил лишь две игры. После обмена в «Сихокс» в 2020 году защитник пропустил 28 из 53 матчей регулярного сезона.

«Сихокс» сыграют с «Джайентс» на выезде в ночь на вторник. Начало игры — в 3:15 мск.

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