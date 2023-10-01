Роджерс посетит матч «Джетс» против «Чифс»

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Аарон Роджерс Американский футбол

Травмированный квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс посетит матч своей команды против «Канзас-Сити Чифс» в 4-м туре.

В субботу Роджерс сумел впервые после операции на ахилле посетить командное собрание.

Игрок перемещается при помощи костылей, поэтому будет присутствовать в вип-ложе стадиона, а не на бровке.

В шоу Пэта Макафи Роджерс сказал, что ежедневно общается с квотербеком Заком Уилсоном.

«Джетс» после травмы Роджерса идут с результатом 1–2 и считаются андердогами в 8.5 очка в игре с «Чифс».

Матч «Джетс» — «Чифс» пройдет в ночь на понедельник. Начало в 03:20 мск.

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