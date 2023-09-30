Каперник написал письмо в «Джетс» с просьбой включить его в тренировочный состав

Свободный агент Колин Каперник написал письмо руководству «Нью-Йорк Джетс», в котором предложил подписать его в тренировочный состав команды.

«В худшем случае вы увидите, что я могу предложить, и не будете впечатлены. В лучшем случае вы получите настоящее оружие на случай, если потребуется его использовать. При любом раскладе я приложу максимум, чтобы подготовить вашу защиту к сопернику и с честью приму эту обязанность», — написал Каперник.

35-летний Каперник не играл в НФЛ семь лет. Организатор протестов перед проигрыванием национального гимна США выкупил свой контракт с «Сан-Франциско Фотинайнерс», после чего ни один клуб не делал ему предложений.

В письме Каперник отметил, что «Джетс» в ближайшем будущем предстоит сыграть против команд с мобильными квотербеками в составе. Его мобильность якобы должна помочь защите подготовиться к ним.

«Джетс» не отреагировали на письмо Каперника. Позже клуб подписал в тренировочный состав квотербека Тревора Симиена.

После травмы Аарона Роджерса «Джетс» идут с результатом 1–2.