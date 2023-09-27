«Джетс» подписали квотербека Тревора Симиена

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Тревор Симиэн Американский футбол

«Нью-Йорк Джетс» подписали в тренировочный состав свободного агента Тревора Симиена, выступающего на позиции квотербека.

31-летний Симиен был отчислен «Цинциннати Бенгалс» в предсезонке.

Симиен был выбран в 7-м раунде драфта–2015. В 2016-м и 2017-м он был стартовым квотербеком «Денвер Бронкос», после чего играл только дублером.

Результат Симиена за карьеру — 13 побед, 17 поражений, 42 тачдауна, 28 перехватов.

Стартовый квотербек «Джетс» Зак Уилсон в игре с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в третьем туре реализовал 18 из 36 передач на 157 ярдов без тачдаунов и перехватов.

Результат «Джетс» на данный момент 1–2.

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