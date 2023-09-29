Джейлен Уоддл сможет сыграть против «Баффало»

Теги НФЛ Майами травмы Джейлен Уоддл Американский футбол

Ресивер «Майами Долфинс» Джейлен Уоддл покинул протокол сотрясения мозга и сможет принять участие в центральном матче 4-го тура против «Баффало Биллс».

Уоддл пропустил матч против «Денвер Бронкос», завершившийся исторической победой «Майами» со счетом 70–20.

В нынешнем сезоне принимающий сделал 8 приемов мяча на 164 ярда.

Соперники по дивизиону «Долфинс» и «Биллс» суммарно идут с результатом 5–1.

Матч состоится в воскресенье, начало — в 20:00 мск.

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