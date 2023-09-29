Джейлен Уоддл сможет сыграть против «Баффало»
Ресивер «Майами Долфинс» Джейлен Уоддл покинул протокол сотрясения мозга и сможет принять участие в центральном матче 4-го тура против «Баффало Биллс».
Уоддл пропустил матч против «Денвер Бронкос», завершившийся исторической победой «Майами» со счетом 70–20.
В нынешнем сезоне принимающий сделал 8 приемов мяча на 164 ярда.
Соперники по дивизиону «Долфинс» и «Биллс» суммарно идут с результатом 5–1.
Матч состоится в воскресенье, начало — в 20:00 мск.
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