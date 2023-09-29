Джастин Джефферсон: «Устал от разговоров, будто мы уже думаем о следующем сезоне»
Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон прокомментировал три поражения подряд на старте сезона.
«Не бывает так, что каждый раз все складывается идеально. Надо пройти через определенные вещи в сезоне, чтобы понять, будет у вас классная команда или нет. Нам трудности выпали на самое начало сезона, но впереди еще много игр.
Устал от разговоров, будто мы уже думаем о следующем сезоне, об обменах и всем таком. Мы все еще сосредоточены на нынешнем сезоне. И цели у нас те же, что и перед сезоном. Надо поправить несколько вещей, и мы вернемся на нужные рельсы», — сказал Джефферсон.
«Вайкингс» ведут в НФЛ по потерям мяча (9). Все три поражения команды были в одно владение.
С 1978 года лишь 6 команд, стартовавших с результатом 0–3, сумели выйти в плей-офф.
Джефферсон за три матча поймал 27 передач на 458 ярдов с одним тачдауном. Он действующий лучший игрок в нападении НФЛ.
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