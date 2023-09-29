Джастин Джефферсон: «Устал от разговоров, будто мы уже думаем о следующем сезоне»

Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон прокомментировал три поражения подряд на старте сезона.

«Не бывает так, что каждый раз все складывается идеально. Надо пройти через определенные вещи в сезоне, чтобы понять, будет у вас классная команда или нет. Нам трудности выпали на самое начало сезона, но впереди еще много игр.

Устал от разговоров, будто мы уже думаем о следующем сезоне, об обменах и всем таком. Мы все еще сосредоточены на нынешнем сезоне. И цели у нас те же, что и перед сезоном. Надо поправить несколько вещей, и мы вернемся на нужные рельсы», — сказал Джефферсон.

«Вайкингс» ведут в НФЛ по потерям мяча (9). Все три поражения команды были в одно владение.

С 1978 года лишь 6 команд, стартовавших с результатом 0–3, сумели выйти в плей-офф.

Джефферсон за три матча поймал 27 передач на 458 ярдов с одним тачдауном. Он действующий лучший игрок в нападении НФЛ.