Джастин Джефферсон: «Устал от разговоров, будто мы уже думаем о следующем сезоне»

Теги НФЛ Миннесота Джастин Джефферсон Американский футбол

Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон прокомментировал три поражения подряд на старте сезона.

«Не бывает так, что каждый раз все складывается идеально. Надо пройти через определенные вещи в сезоне, чтобы понять, будет у вас классная команда или нет. Нам трудности выпали на самое начало сезона, но впереди еще много игр.

Устал от разговоров, будто мы уже думаем о следующем сезоне, об обменах и всем таком. Мы все еще сосредоточены на нынешнем сезоне. И цели у нас те же, что и перед сезоном. Надо поправить несколько вещей, и мы вернемся на нужные рельсы», — сказал Джефферсон.

«Вайкингс» ведут в НФЛ по потерям мяча (9). Все три поражения команды были в одно владение.

С 1978 года лишь 6 команд, стартовавших с результатом 0–3, сумели выйти в плей-офф.

Джефферсон за три матча поймал 27 передач на 458 ярдов с одним тачдауном. Он действующий лучший игрок в нападении НФЛ.

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