Джастин Джефферсон повторил рекорд НФЛ, набрав 5 тысяч ярдов за 52 игры
Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон достиг отметки в 5,000 ярдов на приеме за 52 игры в НФЛ.
Тем самым он повторил рекорд члена Зала славы Лэнса Олуорта — единственного, кто столь же быстро набирал 5,000 ярдов на приеме.
Олуорт выступал за «Сан-Диего Чарджерс» в 60-е годы прошлого века.
Также Джефферсон наряду с экс-ресивером «Миннесоты» Рэнди Моссом — единственный, кто сумел набрать 5,000 ярдов на приеме до 25 лет.
В прошлом сезоне Джефферсон набрал за сезон 1,809 ярдов и был признан лучшим игроком в нападении.
По итогам двух игр нынешней регулярки в активе ресивера 309 ярдов.
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