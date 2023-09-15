Джастин Джефферсон повторил рекорд НФЛ, набрав 5 тысяч ярдов за 52 игры

Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон достиг отметки в 5,000 ярдов на приеме за 52 игры в НФЛ.

Тем самым он повторил рекорд члена Зала славы Лэнса Олуорта — единственного, кто столь же быстро набирал 5,000 ярдов на приеме.

Олуорт выступал за «Сан-Диего Чарджерс» в 60-е годы прошлого века.

Также Джефферсон наряду с экс-ресивером «Миннесоты» Рэнди Моссом — единственный, кто сумел набрать 5,000 ярдов на приеме до 25 лет.

В прошлом сезоне Джефферсон набрал за сезон 1,809 ярдов и был признан лучшим игроком в нападении.

По итогам двух игр нынешней регулярки в активе ресивера 309 ярдов.