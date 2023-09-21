«Миннесота» обменяла раннинбека Кэма Эйкерса из «ЛА Рэмс»

«Миннесота Вайкингс» приобрели у «Лос-Анджелес Рэмс» бегущего Кэма Эйкерса, обменяв условное право 6-го раунда драфта–2026 на условное право 7-го раунда.

По итогам двух туров регулярного сезона НФЛ «Вайкингс» набрали на выносе 69 ярдов — это худший показатель среди всех команд.

В межсезонье «Миннесота» отчислила раннинбека Дэлвина Кука по финансовым соображениям.

Кэм Эйкерс в прошлом сезоне запрашивал обмен в другую команду, однако доиграл год в составе «Рэмс».

В «Миннесоте» Эйкерс воссоединится с тренером Кевином О’Коннеллом, который работал в «Лос-Анджелесе» координатором нападения.