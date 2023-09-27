Полиция расследует обстоятельства смерти бывшего футболиста НФЛ

Теги НФЛ Тампа-Бэй происшествия Американский футбол

Открыто расследование в отношении факта смерти экс-футболиста НФЛ Майка Уильямса.

Уильямс умер 12 сентября в больнице Святого Джозефа в Тампе в возрасте 36 лет. За две недели до этого в результате несчастного случая на стройке он оказался частично парализован.

По словам полицейских, Уильямс, как предполагается, получил в больнице не прописанный врачом медицинский препарат от постороннего человека.

Уильямс был выбран в 4-м раунде драфта–2010 и выступал за «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Баффало Биллс». Всего за карьеру он принял 223 передачи на 3,089 ярдов с 26 тачдаунами.

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