Полиция расследует обстоятельства смерти бывшего футболиста НФЛ

Открыто расследование в отношении факта смерти экс-футболиста НФЛ Майка Уильямса.

Уильямс умер 12 сентября в больнице Святого Джозефа в Тампе в возрасте 36 лет. За две недели до этого в результате несчастного случая на стройке он оказался частично парализован.

По словам полицейских, Уильямс, как предполагается, получил в больнице не прописанный врачом медицинский препарат от постороннего человека.

Уильямс был выбран в 4-м раунде драфта–2010 и выступал за «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Баффало Биллс». Всего за карьеру он принял 223 передачи на 3,089 ярдов с 26 тачдаунами.